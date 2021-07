Garfagnana



Tra Dante, Ariosto e Shakespeare: teatro, cinema e trekking nella foresta incantata della Garfagnana

venerdì, 23 luglio 2021, 17:37

Cresce di giorno in giorno il pubblico del Graal Cult Fest, coinvolgendo visitatori e abitanti entusiasti in una programmazione sempre più incalzante e animata. Dopo il successo di Blas Roca Rey con Dante nostro contemporaneo, nello splendido chiostro di Villa Collemandina, la manifestazione itinerante di cinema, arte e teatro, continua nella magia del Parco Pineta di Villaggio Barilari (Passo dei Carpinelli, Minucciano – Pisa), dove domenica 25 luglio, per la rassegna CINEMA NEL BOSCO, si apre un ciclo di 7 proiezioni tutto dedicato al bardo. Primo titolo: SHAKESPEARE IN LOVE di John Madden con Joseph Fiennes e Gwyneth Paltrow.

Mentre tra pini, radure e sentieri prosegue lo stage/residenza LE DONNE DELL'ARIOSTO – in corso fino al 6 agosto, con la regista Consuelo Barilari, la drammaturga Duska Bisconti e l'attore musicista Andrea Nicolini. Il laboratorio porterà gli attori - Gaetano Aiello, Cecilia Bartoli, Valeria Gucciardo, Maria Carla Generali, Marco Menegon, Francesco Pelosini, Ilaria Pianese, Elisabetta Mancusi - provenienti da molte parti d'Italia scelti nei provini nazionali al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana il 18 e 19 giugno in un percorso di teatro, musica, trekking e cinema in mezzo alla natura. Dopo il lock down qualcosa è cambiato dentro di noi, forse finalmente è cresciuta la capacità di sentire e ascoltare la natura e farne teatro, poesia e arte. L'intensivo laboratorio di residenza nel bosco si muoverà in questa direzione armoniosa, accompagnando i partecipanti – realmente e metaforicamente - in una lunga e fresca passeggiata tra gli alberi della foresta incantata.

E ogni sera, cinema e Shakespeare per tutti: 26 luglio SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE regia Elijah Moshinsky con Helen Mirren, Brian Glover, Peter McEnery; 27 luglio COME VI PIACE regia Kenneth Branagh con Romola Garai, Bryce Dallas Howard, Kevin Kline, Adrian Lester, Janet McTeer; 28 luglio AMLETO regia Rodney Bennett con Derek Jacobi, Claire Bloom, Eric Porter, Patrick Stewart; 29 luglio OTELLO regia Colin Laurey con Anthony Hopkins, Bob Hskins, Penelope Wilton; 30 luglio MACBETH regia Jack Gold con Nicol Williamson, Jane Lapotaire, Tony Doyle; 31 luglio LA COMMEDIA DEGLI ERRORI regia James Cellan Jones con RogerDaltrey, Michael Kitchen, Cyril Cusack.

Il laboratorio darà origine a 4 spettacoli venerdì 6, ANGELICA E MEDORO a cura di Consuelo Barilari, domenica 8 agosto BRADAMANTE E MELISSA , a cura di Duska Bisconti, venerdì 27 ALCINA E IL POVERO ASTOLFO a cura di Andrea Nicolini e domenica 29 agosto MARFISA, GABRINA E ORONTEA E GLI UOMINI a cura di Consuelo Barilari e Andrea Nicolini. Gli spettacoli sono tutti alle 1830 in Piazza Ariosto a Castelnuovo Garfagnana.

Il progetto GraalCultFest - che continua fino al 3 settembre - è realizzato da Schegge di Mediterraneo con il Patrocinio di Regione Toscana e Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e Media Partner RAI TGR Toscana

Ingresso gratuito a tutti gli eventi

ad eccezione degli stage

www.graalcultfest.it

INFO E PRENOTAZIONI:

mob. 347 4189359 graalcultfest@gmail.com