Garfagnana



Uffici postali a mezzo servizio in Garfagnana, Lega sollecita intervento

giovedì, 1 luglio 2021, 16:25

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, comunica che il Carroccio ha sollecitato la Regione affinché intervenga con Poste Italiane.



“Se possibili disagi erano prevedibili in piena pandemia - afferma - ora con i contagi sotto controllo e la Regione in zona bianca, riteniamo inammissibile che il servizio postale, specialmente nei piccoli comuni, come Castiglione Garfagnana ed a Bagni di Lucca, funzioni a singhiozzo.”



“Le filiali delle Poste - precisa l’esponente leghista - svolgendo un importante supporto al pubblico, dovrebbero, pertanto, essere fruibili con una normale continuità operativa; se manca personale, problematica che, ovviamente, si acuisce nel periodo estivo, stante le normali ferie dei lavoratori, la soluzione non è certamente limitare l’accesso agli sportelli, ma assumere nuovi dipendenti.”



“A fronte di tutto ciò - conclude la rappresentante della Lega - predisporrò immediatamente un atto in cui chiederò alla giunta di attivarsi con l’ente postale affinchè si preveda una programmazione del lavoro dei vari uffici, tale da azzerare i ripetuti, quotidiani ed inaccettabili disagi alla clientela della predetta area, interessata da questo palese disservizio.”