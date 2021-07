Garfagnana



Un'app gratuita su smartphone per scoprire la Garfagnana

martedì, 27 luglio 2021, 15:44

L’Unione Comuni Garfagnana, in collaborazione con il Consorzio Garfagnana Produce, nell’ambito dell’utilizzo dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, ha colto l’opportunità di valorizzare la rete di percorsi a piedi e in bicicletta, sottoscrivendo un abbonamento annuale speciale rivolto alle organizzazioni che permette di promuovere il territorio e farne conoscere i percorsi attraverso una tecnologia che consentirà di trovarli più facilmente (QR code in pagine web, locandine e brochure) e, soprattutto, di navigare gratuitamente su tutti gli itinerari inseriti nell’account dell’Unione Comuni Garfagnana. Del resto anche a seguito della forte influenza dell’emergenza Covid-19 sulle abitudini relative al turismo, è indubbia la propensione all’innovazione tecnologica che da qualche anno connota sia il mercato in generale che le scelte dei consumatori.

È una delle app per smartphone più diffuse e sviluppate del momento per condividere e utilizzare percorsi all’aria aperta a piedi, bicicletta, cavallo, ecc. la quale consente di creare tracce GPS con lo smartphone, navigare su un percorso esistente e scaricare mappe offline. È gratuita, ma alcune funzionalità, tra cui la navigazione su percorsi di altri utenti, necessitano di un abbonamento Premium a pagamento. I percorsi che potranno essere inseriti vanno dalle Vie storiche (Via del Volto Santo, Via Matildica, Via Vandelli), percorsi promossi dai singoli Comuni e dalle Comunità locali (es. Gallicano Trek, Sentiero dell’Ariosto, Sentieri del Moro), sentieri del CAI, percorsi del Parco nazionale dell’Appennino e del Parco regionale delle Alpi Apuane (es. sentieri Airone) fino ai percorsi di particolare rilevanza turistica gestiti da associazioni e strutture ricettive.

Comuni, Pro Loco, associazioni locali e strutture ricettive potranno chiedere di inserire i propri percorsi a patto che soddisfino i seguenti requisiti essenziali: toccare luoghi o ambienti di interesse naturalistico, storico, o collegare località e borghi – essere aperti e liberamente accessibili a tutti – essere mantenuti regolarmente – avere un tracciato GPS con un buon grado di precisione, rilevato con ricevitori GPS dedicati. Un gruppo di lavoro presso il servizio Turismo, Cultura e Comunicazione dell’Unione Comuni Garfagnana si occuperà di individuare i percorsi, di raccoglierne i dati per l’inserimento e di gestire lo spazio Wikiloc dedicato.

“La promozione e la crescita del turismo sono obiettivi prioritari per lo sviluppo del nostro territorio, anche nell’ottica della crescita civile, culturale e sociale delle località ospitanti e dei visitatori, e la possibilità di fruirne in autonomia, grazie alle tecnologie digitali, è un’eccezionale occasione” - sottolinea il Presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi – “L’Unione Comuni Garfagnana rappresenta una delle poche organizzazioni governative che hanno aderito a questo progetto che, nato in Spagna del 2006, consentirà alla Garfagnana di affacciarsi sul mondo del turismo outdoor con un nuovo strumento dalla grande potenzialità promozionale.”

In Garfagnana i prossimi sviluppi di questa iniziativa prevedono di ampliare l’offerta di percorsi, inserendo quelli CAI, quelli realizzati dai Comuni, dall’Unione Comuni, dai Parchi, dalle strutture ricettive e comunità locali, rilevando con strumenti idonei le tracce GPS per i percorsi che ne sono sprovvisti per una maggiore accuratezza e qualità dei tracciati, fino ad includere i percorsi dell’intero Ambito turistico.

Per informazioni e/o la segnalazione di percorsi rivolgersi all’ufficio IAT Garfagnana - Ufficio Informazioni Turistiche dell’Unione Comuni Garfagnana, Piazza dell'Erbe, 1, 55032 Castelnuovo di Garfagnana - tel 0583.65169 - info@turismo.garfagnana.eu.