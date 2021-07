Garfagnana



Uniti per Gallicano attacca: "Vaccini, no all'oscurantismo scientifico"

giovedì, 22 luglio 2021, 11:07

Il gruppo di minoranza 'Uniti per Gallicano' interviene duramente contro la manifestazione tenutasi presso gli impianti sportivi in merito ai vaccini.

"Mercoledì 21 luglio a Gallicano, presso gli impianti sportivi, suolo pubblico - esordisce il gruppo -, con un assordante e imbarazzante silenzio della nostra amministrazione, che si è guardata bene dal prendere le distanze dalla manifestazione e invitare i nostri paesani ad aver fiducia nella scienza e continuare a vaccinarsi, si è consumata la giornata della 'vergogna' e dell'oscurantismo scientifico".



"La scienza non è un'opinione - attacca il gruppo -. Mettere in gioco la salute e la sicurezza delle persone è lecito? Sicuri che incoraggiare comportamenti che possono mettere in pericolo non solo il benessere comune ma l'economia, creare danni sociali, minare la convivenza civile non sia un reato?"



"Sfruttando la rete e non solo - concludono i consiglieri -, questi agiscono imbonendo i più deboli, i meno strutturati, provocando danni enormi a loro e a tutti noi. Spesso coccolati da partiti, giornalisti ed amministrazioni compiacenti continuano a diffondere informazioni prive di base scientifica. È ora di dire 'basta!" Ci rivolgiamo a tutte le istituzioni: mettiamo fine a questa vergogna. E infine un invito ai nostri paesani: vaccinatevi! Unica arma che abbiamo per sconfiggere il virus e tornare ad una vita normale".