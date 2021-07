Garfagnana



Uniti per Gallicano sbotta: "Un'altra serata no vax? Sindaco e forze dell'ordine intervengano"

lunedì, 26 luglio 2021, 17:34

Dopo le critiche mosse al comune per aver permesso la presentazione del libro "Il Dio Vaccino", il gruppo di minoranza 'Uniti per Gallicano' torna alla carica avendo saputo di un nuovo imminente incontro sullo stesso tema.



"Siamo venuti a conoscenza del fatto - esordisce il gruppo - che, presso la Sala Guazzelli di Gallicano, venerdí 30 luglio si terrà una riunione in presenza di persone che hanno assistito alla presentazione del libro "Il Dio vaccino" tenutasi il 21 luglio e che hanno deciso di incontrarsi ed organizzarsi in Valle del Serchio con azioni di protesta, 'No Vax' o 'No Green Pass', contro le misure adottate dal governo per la lotta contro il Covid".



"Dopo il giorno della vergogna - attaccano i consiglieri -, ecco quello dell'imbarazzo e del disonore. Il nostro paese deve essergli piaciuto assai, visto che, a distanza di pochi giorni, hanno deciso di tornarci, stavolta in luogo chiuso (ma tanto loro mica ci credono al Covid...), ma sempre luogo pubblico di proprietà del comune".



"Veramente il paese di Gallicano merita questo? - si chiede la minoranza - E' anche vero che qui devono aver trovato un terreno fertile, dato che l'amministrazione comunale non ha preso alcuna distanza dalle posizioni sostenute da questo "fronte del dissenso", movimento che abbiamo visto scendere in piazza nelle violente manifestazioni del fine settimana scorso. A questo punto, abbiamo deciso di intervenire in via preventiva, prima di tutto per informare i "sedicenti ignari" amministratori, distratti o compiacenti, che a Gallicano si sta organizzando quanto sopra descritto in un momento di impennata dei contagi nella Valle e per chiedere che tale iniziativa venga impedita nel nostro comune prima che venga svolta anche questa volta "a loro insaputa".



"Chiediamo a gran voce che il sindaco e le forze dell'ordine - conclude il gruppo - prendano questa misura per tutelare la salute pubblica".