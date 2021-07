Garfagnana



Vagli, riprende l'attività nelle cave: esultano 70 operai

martedì, 20 luglio 2021, 17:25

di daniele venturini

Raggiunto telefonicamente, il sindaco di Vagli Sotto Giovanni Lodovici ha spiegato che le attività estrattive del marmo riprenderanno nelle cave gestire dalla cooperativa Apuana, ad eccezione della numero tre, che è sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. "Per questa cava - ha chiarito il primo cittadino di Vagli - siamo in attesa della sentenza della cassazione che dovrà pronunciarsi sul richiesta di dissequestro il 7 settembre". "La cava numero sei - ha precisato poi Lodovici - è stata riaperta, ma vi sono delle prescrizioni dell''ente Parco da rispettare, per questo motivo i lavori al suo interno saranno contingentati".



Il sindaco si è detto fiducioso per i posti di lavoro dei 70 dipendenti della cooperativa, che riprenderanno a lavorare nei prossimi giorni.