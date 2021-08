Garfagnana



A Camporgiano i più famosi artisti di strada

martedì, 3 agosto 2021, 10:39

Il Laboratorio teatrale dei Contafole APS in stretta collaborazione con la Pro-loco, con il comune di Camporgiano, l'Unione dei Comuni della Garfagnana, le Fondazioni di alcune Banche, con Lucca Promos Srlu – Terre di Puccini e con il Cesvot, ha organizzato questa manifestazione, "Spettacolando", che, negli anni è divenuta internazionale, per la bravura e la professionalità degli artisti presenti.



"Nel nostro caso - spiegano gli organizzatori -, grazie alla forte volontà e allo sforzo dei ragazzi del laboratorio dei Contafole, si riparte da un progetto culturale di grande respiro, ma soprattutto da ciò che a Camporgiano è protagonista da oltre vent'anni, l'arte di strada. Anche questo settore che è stato 'congelato' dal Covid-19 , ha tanta voglia di guardare al futuro per far tornare gli spettatori a respirare un clima di fiducia e spensieratezza. L'edizione di quest'anno sarà ancora riveduta e corretta alla luce di questa emergenza e del fondamentale rispetto delle misure di contenimento relative al contrasto della diffusione del virus. Per questo motivo diversamente dal solito, gli artisti si esibiranno su un unico palcoscenico, quello della stupenda piazza San Giacomo, a lato del Torrione principale della Rocca Estense, nella piazzetta della Fontana in un magico spettacolo di suoni, luci e colori. Ed ecco che anche soltanto immaginare un bel cielo stellato sopra Spettacolando diventa occasione per guardare al futuro con emozione".



Gli artisti saranno:



- la Compagnia italofrancese Soralino, un duo di gocolieri acrobati;

- Luca Lombardo–trasformista famoso in tutto il mondo che con quel pizzico di magia caratterizzerà ancor di più l'atmosfera del festival camporgianese dove l'arte e lo stupore sono ingredienti immancabili.



- La street band Magicaboola che allieterà il pubblico eseguendo i pezzi tipici delle bande di New Orleans con contaminazioni di jazz, blues e della canzone popolare in ogni sua forma.

Il Festival si terrà sabato 7 agosto alle ore 21.



ll pubblico sarà seduto e distanziato. L'ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria in quanto gli spettatori dovranno essere muniti di Green Pass oppure di altre certificazioni ( risultato negativo di un tampone o di aver fatto la prima dose di vaccino ). Per la prenotazione telefonare a : Giorgio 329.2589959 oppure Maurizio 338.6071367