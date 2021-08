Garfagnana



Al 'Graal Cult Fest' parte la caccia al tesoro dei templari

giovedì, 26 agosto 2021, 19:41

Il Graal Cult Fest ha aperto (fino alle ore 12.00 del 27 agosto) le iscrizioni a uno dei momenti ludici più originali in cartellone: La caccia al tesoro dei templari, un divertente gioco di squadra tra i borghi dell'Alta Garfagnana. L'appuntamento per i giocatori è sabato 28 agosto alle ore 14.30 nel Parco Pineta di Villaggio Barilari (Via Don Pierotti 18, Passo dei Carpinelli – Lucca). Sarà un vero e proprio gioco di ruolo articolato in dieci location, con in palio un arazzo realizzato dall'artista Umberta Burroni e 2 giorni di soggiorno gratuito per 3 persone presso il villaggio.

La Caccia al Tesoro condurrà i partecipanti alla scoperta di un territorio antico. Al centro di tutto, la storia ricca di leggende della Francigena, dei cavalieri e dei pellegrini in cammino per le crociate. Tra i protagonisti ci saranno il re di Francia, Filippo il bello, e il Vescovo di Marigny, nemici dell'ordine templare; Ugo dei Pagani, il primo cavaliere che a Gerusalemme nell'anno 1020 fondò l'ordine, e il Gran Maestro Jaques de Molay, il gran Priore che dei Templari vide la fine.

Saranno formate 4 squadre di massimo sotto i simboli dei 4 personaggi e il capitano di ciascuna squadra indosserà il costume del proprio personaggio che gli verrà fornito durante le tappe del percorso. I costumi sono realizzzati dallo scenografo Roberto Rebaudengo e appartengono al set del film TEMPLARI ULTIMO ATTO, prodotto da Schegge di Mediterraneo per RAI 2. Dopo aver superato le diverse prove disseminate sul territorio del Graal la squadra vincitrice verrà premiata.

In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a sabato 11 settembre.

Iscrizione gratuita scrivendo a graalcultfest@gmail.comInfo al numero 3385645037www.graalcultfest.it