Garfagnana



Alla scoperta dei geositi apuani seguendo la via dell'acqua

martedì, 17 agosto 2021, 11:16

Un programma di escursioni che, seguendo le vie dell'acqua che hanno solcato le Apuane, modellandole in superficie e in profondità, farà conoscere al visitatore alcuni dei principali geositi apuani: sorgenti carsiche e sorgenti termali, risorgive e ingressi di cavità sotterranee, laghi e torrenti, alla scoperta dei principali fenomeni carsici superficiali e di profondità.



"Seguendo il filo dell'acqua - spiegano gli organizzatori - scopriremo il legame tra Uomo e ambiente, tra elementi naturali unici e le attività degli uomini che hanno abitato queste montagne lungo il corso dei secoli. Ad alcune escursioni è abbinata una degustazione a tema, con prodotti locali a filiera corta in una struttura consigliata e certificata dal Parco. Tra le strutture scelte, alcune partecipano da anni a “Menù a km 0” ed a “Cibiamoci di Parco”. Tutte le escursioni si svolgeranno in Area Parco e in parte in Area Contigua. La scelta delle date per il calendario di escursioni è coerente con l'obiettivo di ampliare l'offerta di iniziative e di destagionalizzare la fruizione dell'area protetta, valorizzando stagioni che possono offrire molte opportunità sia dal punto di vista naturalistico che culturale".



21 agosto - LA TURRITE SECCA E ISOLA SANTA



Escursione nel letto asciutto della Turrite Secca per scoprire i fenomeni carsici che caratterizzano le valli apuane, l'ingresso di un inghiottitoio e le prime Marmitte dei Giganti del Fosso dell'Anguillaia. Spostamento in macchina ad Isola Santa e salita col sentiero al Ristorante La Ceragetta per il pranzo. Nel pomeriggio discesa sul Lago di Isola Santa, visita al borgo ed escursione lungo il fiume fino alla risorgiva della Pollaccia dove la Turrite Secca “riemerge” e forma il lago artificiale.

Ritrovo: Località Trefiumi (Strada Provinciale Arni- Castelnuovo) ore 9.00

Durata: giornata intera

Difficoltà: peradulti e famiglie con abitudine a camminare in ambiente naturale e montano.

Dislivello: 300 m

Costo: 23€

Guide: Alessandra Fiori – Virginia Bagnoni



28 agosto - FORNOVOLASCO E LE SUE ACQUE

Escursione tra storia e natura che a partire da Fornovolasco ci porterà lungo il torrente Battiferro alla scoperta di flora e fauna, antichi mestieri: la fornace della calce e le vecchie miniere del ferro. Percorrendo l'antica via che attraversava le Apuane dalla Garfagnana alla Versilia, arriveremo poi alla risorgiva della Chiesaccia e alla grotta della Tana che Urla. Al rientro in paese, sosta al Rifugio La Buca per una merenda con prodotti locali con vista sul torrente e sulle Panie.

Ritrovo: Fornovolasco ore 9.00

Durata: giornata intera

Difficoltà: peradulti e famiglie con abitudine a camminare in ambiente naturale e montano.

Dislivello: 300 m

Costo: 15€

Guide: Alessandra Fiori – Riccardo Tortelli