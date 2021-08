Garfagnana : molazzana



Ancora un incendio: fiamme in località Broglio

mercoledì, 18 agosto 2021, 14:36

di tommaso boggi

Continua la drammatica catena di incendi che sta colpendo la Mediavalle e Garfagnana negli ultimi giorni. Le fiamme sono infatti divampate anche quest'oggi prima nel comune di Bagni di Lucca (leggi qui), poi nel territorio di Molazzana.

Attorno alle ore 14 ha infatti iniziato ad essere ben visibile una colonna di fumo risalire da Vescherana in località Broglio del comune garfagnino. Sul posto è stata immediatamente inviata dalla protezione civile dell'Unione dei Comuni della Garfagnana una squadra via terra per valutare la situazione.



L'incendio sta venendo circoscritto: sul posto anche i vigili del fuoco di Lucca e il corpo forestale dei carabinieri.