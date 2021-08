Garfagnana : pieve fosciana



Angelini per il... tris: "Lista pronta, molte conferme. Obiettivi: riqualificare terme e lago di Pontecosi"

martedì, 3 agosto 2021, 13:17

di simone pierotti

Nonostante il periodo estivo, si iniziano a scaldare i motori per le prossime elezioni amministrative che, ad inizio del mese di ottobre (ufficiosamente si parla del 3 e 4), vedranno diversi comuni presentarsi al rinnovo dei consigli. Tra questi, il comune di Pieve Fosciana. Il sindaco uscente Francesco Angelini già da tempo ha annunciato la propria ricandidatura per un terzo mandato e oggi ne parla più diffusamente.

A che punto siete con la lista dei candidati? “E’ pronta – esordisce il primo cittadino – abbiamo dieci nomi, sei uomini e quattro donne. Molte sono conferme dal precedente gruppo anche se non tutti sono rimasti, come Simonetta Vergamini per impegni familiari, comunque continuerà a seguire il progetto della biblioteca. Altri che non sono rimasti sono stati sostituiti da candidati donne. Al momento non faccio nomi, li ufficializzeremo più avanti”.

Il lavoro dell’amministrazione di questi ultimi anni vede molti interventi e progetti in corso d’opera, ritardati in parte dall’emergenza covid. Con Angelini facciamo il punto: “Abbiamo già messo in cantiere diversi progetti. Parto dall’ampliamento del cimitero del capoluogo (320mila euro), intervento assolutamente necessario, a quello della ristrutturazione degli impianti sportivi con il rifacimento degli spogliatoi, dell’impianto di illuminazione, della recinzione. Siamo in attesa del parere del Coni per avere finanziamento per il rifacimento del manto che diventerà sintetico: trattasi nel complesso di circa 2 milioni di euro. Proseguo segnalando il finanziamento del progetto per la strada che conduce dal Muraccio agli impianti sportivi, una via di accesso completamente nuova. Abbiamo poi l’ok per quattro progetti di messa in sicurezza di tratti stradali tra cui la strada che va fino al Margine, quella da Via Nova al ponte per il Sillico, quella del Bosco di Villa e quella tra la Lezza e Bieri: si tratta di sistemi franosi su cui interverremo per un totale di 1,5 milioni di euro”.

Non solo grandi interventi, ma anche piccoli ma fondamentali per la qualità della vita dei cittadini, come ci tiene a ricordare Angelini: “La sicurezza rappresenta un argomento delicato e al quale teniamo. In quest’ottica illumineremo in maniera adeguata tutti i passaggi pedonali, verrà completato il marciapiede sulla Provinciale, arriverà fino al Muraccio, e dal Riolo arriverà alla Corghi sull’altro lato della carreggiata. Dovevano partire i lavori alla piazza di ingresso di Sillico ma i tempi sono stati spostati a fine estate per non creare disagi ai diversi villeggianti presenti in questo periodo”.

Questo è il presente o l’immediato futuro: ci può anticipare qualche progetto da realizzare se verrete rieletti? “Sono diversi i progetti nel cassetto, diversi professionisti della zona si sono resi disponibili a realizzarli se venissero finanziati. Un progetto molto bello riguarda la riqualificazione di tutto il lago di Pontecosi, sia interno che sulle sponde, lo stiamo rielaborando con Enel che lo prenderà in carico per inserirlo nel progetto di svuotamento del lago di Vagli. Ci sono poi altri progetti su sentieristica e un nuovo parcheggio. E’ stato poi presentato un progetto di completamento dell’ultima parte del Convento di S.Anna, per realizzarci il museo archeologico della Garfagnana: il materiale rinvenuto durante lavori locali è tantissimo ma non ha visibilità, che potrebbe essere una cosa interessante dal punto di vista storico e didattico”.

Altro progetto approvato ma che prevede un iter particolarmente lungo è quello realizzato assieme agli altri comuni della Valle del Serchio, quello del bando PINQuA: “Come comune abbiamo scelto di ripristinare il piastronato di via san Giovanni, riqualificare completamente la pavimentazione di Piazza Roma e realizzare un nuovo parcheggio all’incrocio tra via del Voltone e via del Pradiscello”

Un tema che si ripropone in ogni campagna elettorale è quello dell’area termale: ci sono novità? “Avevamo presentato alla Regione Toscana un primo progetto di riqualificazione dell’area dopo l’abbattimento dell’impianto termale ma siamo rimasti fuori per una posizione. Lo riproporremo, siamo fiduciosi”.