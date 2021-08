Garfagnana



Asl: "In Valle del Serchio 38 contagiati in una settimana"

martedì, 17 agosto 2021, 14:47

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 10 a lunedì 16 agosto, sono 1.837 di cui 1.731 non vaccinati (pari al 95%), 36 solo con prima dose (pari al 2%) e 60 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%). Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 1.578.

ZONA APUANE: 137 nuovi casi positivi (da martedì 10 a lunedì 16 agosto) di cui 72 (pari al 53%) hanno meno di 35 anni.

ZONA LUNIGIANA: 62 nuovi casi positivi (da martedì 10 a lunedì 16 agosto) di cui 33 (pari al 53%) hanno meno di 35 anni.

ZONA PIANA DI LUCCA: 211 nuovi casi positivi (da martedì 10 a lunedì 16 agosto) di cui 121 (pari al 58%) hanno meno di 35 anni.

ZONA VALLE DEL SERCHIO: 38 nuovi casi positivi (da martedì 10 a lunedì 16 agosto) di cui 19 (pari al 50%) hanno meno di 35 anni.

ZONA PISANA: 264 nuovi casi positivi (da martedì 10 a lunedì 16 agosto) di cui 151 (pari al 57%) hanno meno di 35 anni.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 244 nuovi casi positivi (da martedì 10 a lunedì 16 agosto) di cui 125 (pari al 51%) hanno meno di 35 anni.

ZONA LIVORNESE: 420 nuovi casi positivi (da martedì 10 a lunedì 16 agosto) di cui 215 (pari al 51%) hanno meno di 35 anni.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 146 nuovi casi positivi (da martedì 10 a lunedì 16 agosto) di cui 72 (pari al 50%) hanno meno di 35 anni.

ZONA ELBA: 54 nuovi casi positivi (da martedì 10 a lunedì 16 agosto) di cui 27 (pari al 50%) ha meno di 35 anni.

ZONA VERSILIA: 261 nuovi casi positivi (da martedì 10 a lunedì 16 agosto) di cui 167 (pari al 64%) hanno meno di 35 anni.

Situazione ricoveri negli ospedali della ASL Toscana nord ovest

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 66 di cui 10 in terapia intensiva. Su 66 ricoverati, 13 sono vaccinati.

All’ospedale di Livorno: 19 ricoverati in area Covid + 2 in terapia intensiva (nessuno vaccinato).

All’ospedale di Lucca: 20 ricoverati in area Covid (8 vaccinati) + 4 in terapia intensiva .

All’ospedale Apuane: 10 ricoverati in area Covid, (di cui 3 vaccinati) + 4 in terapia intensiva (nessuno vaccinato).

All’ospedale Versilia: nessun ricoverato.

All’ospedale di Pontedera: 3 ricoverati in area Covid (di cui 1 vaccinato).

All’ospedale di Cecina: 4 ricoverati area Covid (di cui 1 vaccinato).

DATI AZIENDALI SULL'ANDAMENTO DEI CONTAGI

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 78.888 (+1.167 rispetto a martedì 10 agosto).

Si sono registrati 2 decessi di persone residenti nel territorio aziendale: donna di 87 anni dell’ambito di Massa Carrara e donna di 30 anni nell’ambito Versilia.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 6.135 le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

DATI AZIENDALI SULL'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI

A ieri (16 agosto) le vaccinazioni effettuate nell’ASL Toscana nord ovest erano 1.413.326, di cui 813.738 per prime dosi e 649.342 (79,8%) cicli completi, mentre il totale dei residenti vaccinati è di 1.481.018 (843.646 prime dosi e 684.272 cicli completi).

Prime dosi: 91,3% ultraottantenni; 88,3% (70-79 anni); 83,8% (60-69 anni); 76,6% (50-59 anni); 69,5% (40-49 anni); 62,4% (30-39 anni); 64,9% (20-29 anni); 44,5% (12-19 anni)

Cicli completi: 91,2% ultraottantenni; 87,3% (70-79 anni); 80,2% (60-69 anni); 70,7% (50-59 anni); 44% (40-49 anni); 32,2% (30-39 anni); 40,2% (20-29 anni); 16,7% (12-19 anni)

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.