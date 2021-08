Garfagnana



Attacchi lupi, Fantozzi (FdI): "La questione va affrontata a livello regionale per aiutare gli allevatori ad arginare i pericoli"

martedì, 24 agosto 2021, 11:48

"Non possiamo continuare a rimanere inerti di fronte allo sconforto degli allevatori. I loro sacrifici rischiano ogni notte di andare vanificati finendo nelle fauci dei lupi che fanno scempio delle loro greggi. Concordiamo con la richiesta della Cia Toscana Nord, la questione deve essere affrontata in maniera strutturale a livello regionale. Gli allevatori devono essere aiutati ad arginare i pericoli. Ormai i lupi, come dimostra anche la strage di pecore avvenuta a Castelvecchio di Compito, stanno scendendo dai boschi della Garfagnana e della Mediavalle verso la Piana. Il problema va arginato finché è ancora gestibile" dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico e rurale.



"Servono indennizzi immediati, certi e proporzionati. Una volta che l'Asl ha appurato che si è trattato di un assalto di lupi, gli indennizzi devono arrivare in tempi celeri senza mesi di snervante attesa. Le istituzioni devono mostrarsi vicine agli allevatori che quotidianamente rischiano in proprio. Servono fatti concreti, con le parole gli allevatori non mangiano: devono sostenere un danno economico incalcolabile a fronte di rimborsi minimi e farraginosi. Senza dimenticare, poi, che l'allevatore deve farsi carico delle spese, ingenti, dello smaltimento delle carcasse. Una situazione del genere rischia di compromettere l'esistenza stessa del concetto di allevamento" fa notare Fantozzi.