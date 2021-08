Garfagnana



Attacchi lupi, Lega: “Si rischiano forti perdite economiche ed i rimborsi tardano ad arrivare"

martedì, 3 agosto 2021, 12:57

Elisa Montemagni ed Elena Meini, consiglieri regionali della Lega, intervengono in merito all'annosa criticità degli attacchi di lupi in Garfagnana.



“Siamo più volte intervenuti - affermano - sulla delicata questione relativa agli attacchi di lupi nei confronti delle greggi".



“Quello che è successo recentemente in alcune zone della Garfagnana e nella Piana lucchese - proseguono i consiglieri - conferma, purtroppo, come la problematica sia, purtroppo, ancora di stretta attualità.”



“Gli allevatori - precisano le esponenti leghiste - sono naturalmente disperati, perché questo continuo stillicidio comporta pesanti perdite dal punto di vista economico.”



“E’ fondamentale, quindi - sottolineano le rappresentanti della Lega - ascoltare attentamente chi direttamente è coinvolto in queste situazioni e non calare dall’alto delle ipotetiche soluzioni che, poi, puntualmente si rivelano insufficienti.”



“Anche i dovuti rimborsi - insistono Montemagni e Meini - tardano, colpevolmente, ad arrivare e quindi al danno si aggiunge la beffa.”



“Piu’ che vacue parole di circostanza - concludono Elisa Montemagni ed Elena Meini - urge, dunque, rendere operativo un vero e proprio “Piano lupo” come richiesto dalla Cia Toscana Nord il quale possa effettivamente supportare, non in tempi biblici, gli operatori del settore che subiscono grossi danni causati dai predetti animali.”