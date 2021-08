Garfagnana : minucciano



Atto doloso in cava, Lega: "Solidarietà agli imprenditori"

lunedì, 16 agosto 2021, 12:12

Elisa Montemagni e Riccardo Cavirani esprimo la propria solidarietà agli imprenditori vittime di un atto doloso all'interno di una cava nel comune di Minucciano.

"Siamo vicini - affermano Elisa Montemagni e Riccardo Cavirani, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale della Lega e commissario Ppovinciale - agli imprenditori di Minucciano, vittime di un ignobile atto delinquenziale, perpetrato all'interno di una cava, che ha comportato un significativo danno economico, pari ad alcune centinaia di migliaia di euro."



"Un fatto che stigmatizziamo apertamente - proseguono gli esponenti leghisti - che, purtroppo, avrà pure, probabilmente, forti ripercussioni negative per i lavoratori delle imprese coinvolte."



"Ci auguriamo, dunque - concludono i rappresentanti della Lega - che le forze dell'ordine riescano velocemente ad individuare i colpevoli e che successivamente tali individui siano adeguatamente sanzionati per l'insano gesto."