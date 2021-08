'Boccabugia', successo per il concorso di poesie estemporanee

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 9 agosto 2021, 20:15

Approvato il piano degli interventi urgenti per il ristoro dei danni provocati dalle nevicate cadute dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle province di Lucca e di Pistoia

lunedì, 9 agosto 2021, 17:40

L'amministrazione comunale di Gallicano, in collaborazione con l'Associazione L'Aringo e la casa editrice Tralerighe libri bandiscono la sesta edizione del premio letterario Essere Donna Oggi

lunedì, 9 agosto 2021, 16:11

In provincia di Lucca, oggi (9 agosto), si registrano in tutto 34 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Careggine, 2 Castelnuovo di Garfagnana, 1 Gallicano, 1 Bagni di Lucca

lunedì, 9 agosto 2021, 15:53

A lanciare l’allarme è Anva, la confederazione del commercio su aree pubbliche di Confesercenti Toscana Nord, con il suo presidente Roberto Luppichini ed i responsabili settore fiere di Pisa e Lucca Marco Marinai e Leonetto Pierotti

lunedì, 9 agosto 2021, 15:37

La settimana di Ferragosto del Graal Cult Fest si apre con un doppio appuntamento al cinema, con Matilde di Canossa nella sorprendente interpretazione di Syusy Blady per la regia di Marco Melluso e Diego Schiavo che presenteranno personalmente il film La Signora Matilde

domenica, 8 agosto 2021, 20:43

La splendida piazza era piena di spettatori, distanziati tutti secondo la normativa anti Covid-19 in atto, che hanno apprezzato applaudendo in continuazione e rimanendo inchiodati alla sedia per oltre le due ore di spettacolo