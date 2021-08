Garfagnana



Carrari si ricandida a sindaco di Piazza al Serchio

sabato, 28 agosto 2021, 10:23

Andrea Carrari, alla guida dell’amministrazione comunale di Piazza al Serchio dal giugno 2016, sostenuto dalla lista civica “Un futuro per Piazza al Serchio” di ispirazione di centrosinistra, 35 anni compiuti il 16 agosto, nato a cresciuto a Piazza al Serchio, si ripresenta come candidato sindaco per un secondo mandato. C’erano pochi dubbi sulla sua ricandidatura, dato il positivo quinquennale lavoro svolto dalla sua amministrazione, ma per diverse settimane ha voluto mantenere un discreto riserbo per confrontarsi con cittadini e collaboratori e soprattutto con la sua squadra di assessori e consiglieri, che dovrebbero accompagnarlo anche nella nuova avventura elettorale delle amministrative del 3 e 4 ottobre.

Diplomato al liceo scientifico “G. Galilei” di Castelnuovo, laurea magistrale in Giurisprudenza con master all’estero, da sempre è stato impegnato nel volontariato, a cominciare dalla Pro loco e parrocchia.

Carrari è anche consigliere provinciale della giunta Menesini con delega alle infrastrutture e trasporti ed edilizia scolastica sul territorio garfagnino. Tra le realizzazioni nel quinquennio ormai agli sgoccioli, la costruzione dei nuovi edifici scolastici in località Unrra, il consolidamento del movimento franoso in via della Stazione nel capoluogo, l’appoggio alle associazioni per lo svolgimento di manifestazioni e valorizzazione delle frazioni, la costruzione di loculi nei cimiteri del capoluogo, Cogna e Borsigliana, la valorizzazione dei prodotti tipici, la manutenzione dei quasi 25 chilometri di strade comunali, l’appoggio del Comune nel recupero delle chiese parrocchiali, chiuse al culto dopo l’evento sismico del 2013, grazie anche ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Curia Arcivescovile.

Carrari nel giugno del 2016 era stato eletto con il 57,91% (940 voti) ed è stato il sindaco più giovane della Valle, fino alla elezione un anno fa di Marco Reali a sindaco di Sillano Giuncugnano. Nei prossimi giorni saranno fatti conoscere i nomi dei candidati consiglieri e il programma sicuramente nel segno della continuità.