Colto da una forte scarica mentre usa il telefono: scattano i soccorsi

venerdì, 20 agosto 2021, 18:09

Il gruppo di minoranza 'Uniti per Gallicano' torna all'attacco dopo la reazione del sindaco David Saisi alle accuse sull'atteggiamento tenuto dall'amministrazione in merito alle dimissioni dell'assessore Raffaella Ross

venerdì, 20 agosto 2021, 15:58

Per poter accedere alle strutture sanitarie dell’Azienda USL Toscana nord ovest visitatori e accompagnatori dovranno necessariamente mostrare la certificazione verde (Green Pass) per il Covid-19

venerdì, 20 agosto 2021, 12:15

In provincia di Lucca, oggi (20 agosto), si contano 99 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Vagli Sotto, 5 Coreglia Antelminelli, 1 Castiglione di Garfagnana, 2 Bagni di Lucca, 1 Pescaglia, 2 Barga, 1 Castelnuovo di Garfagnana, 1 Borgo a Mozzano

giovedì, 19 agosto 2021, 14:11

Un biker è stato soccorso oggi dopo essere caduto sul sentiero 11, che collega Col di Favilla a Isola Santa (zona retro Corchia), in quanto non riusciva a muoversi in modo autonomo

giovedì, 19 agosto 2021, 12:33

In provincia di Lucca, oggi (19 agosto), si registrano 104 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Castelnuovo di Garfagnana, 1 Pescaglia, 1 Gallicano

giovedì, 19 agosto 2021, 08:22

Brutta avventura, questa notte, per un autista che è finito fuori strada con il proprio camion dopo essere stato ingannato dal navigatore ed essersi ritrovato lungo la strada che collega la Valdarni a Careggine. Foto