Garfagnana



Comitato per una sanità nuova: "Vogliamo certezze sul futuro"

mercoledì, 25 agosto 2021, 16:38

Il 'Comitato per una sanità nuova', a distanza di pochi giorni dal convegno organizzato dalla Cgil in località Fobbia, si trova ancora una volta a sollecitare le forze politiche che si dimostrano silenti sui disservizi nella valle.



"Da fonte molto attendibile - esordisce il comitato - ci viene riferito che la risonanza magnetica non viene effettuata sui pazienti esterni per mancanza di personale, questo vale per la tac con mezzo di contrasto".



"Siamo veramente preoccupati - incalza il comitato - perché questa eventualità costringerebbe i cittadini a rivolgersi alle strutture private per usufruire di questo servizio. L’ambulatorio cardiologico rimarrà chiuso fino a settembre, poi cosa succederà? Anche per questa situazione incerta e preoccupante vorremmo delle risposte e non solo delle semplici rassicurazioni sul mantenimento del servizio".



"Pretendiamo di avere certezze - conclude il comitato -, chiediamo con forza al presidente della conferenza dei sindaci, dott. Francesco Pioli, e a tutte le forze politiche, di informare urgentemente la cittadinanza sui programmi per il futuro della nostra sanità. Infine chiediamo dei chiarimenti sui lavori strutturali che stanno per iniziare e sui progetti del buon funzionamento delle nuove sale operatorie. Ribadiamo che la salute del cittadino è un diritto costituzionale. Sindaci, sveglia! Noi non ci fermeremo perché il nostro territorio non avrà futuro senza strutture sanitarie ed ospedaliere attrezzate e funzionanti!"