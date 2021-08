Garfagnana : gallicano



Conad contro la violenza di genere: inaugurata panchina rossa

domenica, 1 agosto 2021, 13:26

di viola pieroni

Ieri pomeriggio (sabato 31 luglio) si è tenuta, al Conad Superstore di Gallicano, l’inaugurazione della 102^ panchina rossa nel comune.



“In totale nella struttura abbiamo 115 dipendenti, 87 delle quali donne, anche caporeparto - spiega il proprietario dell'impianto Roberto Toni - e questa panchina è senza dubbio un segnale a conferma dell’importanza che la nostra comunità vuole dare per combattere la violenza”.

Dopo di lui Paolo Marzi, consigliere del comune di Gallicano, ha fatto gli onori di casa portando i saluti del sindaco, dicendosi contento di questo percorso di sensibilizzazione e soprattutto trovando di grande impatto una panchina fuori da un complesso di queste dimensioni, frequentato ogni giorno da numerose persone.

A seguire Maria Stella Adami, direttrice del centro antiviolenza “Non ti scordar di te", ha spiegato come abbiamo bisogno di realtà come queste, dove tante comunità e attività collaborano: “Scorro spesso la home di Facebook e noto, di tanto in tanto, come anche solo sullo sfondo di foto postate compaia una panchina rossa. Queste non hanno tanto un valore simbolico, quanto di sensibilizzazione, con lo scopo di far sapere alle persone che i centri antiviolenza esistono anche da noi, e non bisogna avere paura a chiederci aiuto: difatti, quasi sempre dopo l'inaugurazione di una panchina rossa, non passa una settimana che una donna si rechi da noi per un aiuto.”

Continua poi spiegando: “Le sfumature della violenza sono numerose e non sempre la richiesta di aiuto a un centro si traduce in una denuncia: si ascolta la donna e si segue il percorso di cui ha bisogno, qualunque esso sia. Purtroppo, dai dati che abbiamo solo il 30 per cento delle donne vittime di violenza si reca da noi per un aiuto, e nel 2020 queste donne sono state 23: solo la punta dell’iceberg“.

Presente all’inaugurazione anche la madre di Vanessa Simonini, ragazza vittima di femminicidio, Maria Grazia Forli: “Vanessa amava questo posto e da quando è stata installata la prima panchina rossa nel 2017, dedicata a lei, ho sempre saputo dentro di me che, anche se lei non conoscerà il mondo, sicuramente il mondo conoscerà lei.”