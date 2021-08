Garfagnana



Confindustria: "Attività estrattiva fortemente normata e corretta"

venerdì, 27 agosto 2021, 12:52

Fabrizio Palla, presidente della sezione Lapidei e varie di Confindustria Toscana Nord, interviene in merito al dibattito sull'attività estrattiva dopo l'ultima pronuncia del consiglio di Stato.



"Che non vi siano incompatibilità a priori fra un'attività estrattiva svolta correttamente e l'attenzione per l'ambiente - esordisce - è un dato certo per le imprese. Ma ora a dirlo, con tutta la sua autorevolezza, è anche il Consiglio di Stato, con soddisfazione di tutto il settore".

"I colleghi della Henraux e l'avvocatura regionale - afferma - hanno evidentemente saputo presentare con appropriatezza ed efficacia la realtà del mondo delle cave del nostro territorio, rispondendo al ricorso mosso contro l'azienda e la Regione Toscana. Al di là del caso specifico che ha innescato le azioni giudiziarie, le sottolineature generali della sentenza sulle attività estrattive come parte integrante del parco sono molto chiare e importanti".

"Il Consiglio di Stato - sottolinea - riafferma quanto del resto era già insito nella missione stessa del parco, nato non per azzerare le attività economiche ma viceversa per realizzare un 'equilibrato rapporto' fra queste e l'ecosistema: è quello che dice, letteralmente, lo statuto del Parco delle Apuane, che quindi già in questo documento fondativo riconosce e legittima pienamente l'esistenza di attività estrattive al proprio interno".

"Il rapporto fra cave e territorio - continua - è delicato, senza dubbio, ed è comprensibile che sull'argomento vi siano diverse sensibilità, ma vorrei rassicurare tutti: con il PIT e i Piani Attuativi di Bacino (PABE) la regolamentazione delle attività estrattive è diventata ancora più stringente e dettagliata, sia per quanto riguarda le modalità che per le quantità. L'escavazione segue binari di un utilizzo delle risorse del suolo misurato e sostenibile, i quantitativi estratti sono sempre meno e la strategia delle imprese non è tanto volta alla 'quantità', ma alla valorizzazione della materia prima, attraverso una costante e capillare attività di promozione dei nostri marmi".

"Infine - conclude -, le aziende, oltre ai vincoli di legge, hanno sviluppato volontariamente iniziative per migliorare le loro prestazioni ambientali. E' necessario che vi sia una maggior consapevolezza di come si svolge il nostro lavoro e per questo con i colleghi della sezione stiamo progettando iniziative che possano rinsaldare il rapporto fra le nostre attività e tutti quelli che sono interessati a conoscere il nostro mondo: visite, come quelle che meritoriamente vengono organizzate dal Corchia Park alla cava del Piastraio a Levigliani e comunicazioni che si affianchino al costante lavoro svolto da Cosmave con Versilia Produce, con il supporto anche di Confindustria Toscana Nord. Tutto questo per dimostrare che è possibile conseguire un rapporto equilibrato tra le esigenze di tutela ambientale e le attività antropiche, nel prioritario interesse della popolazione locale."