Garfagnana



Conto alla rovescia per 'Spettacolando' a Camporgiano

sabato, 7 agosto 2021, 11:52

Fervono gli ultimi preparativi per una serata di grande fascino e magia per tutti, grandi e piccini quale è, da sempre, Spettacolando - rassegna internazionale di teatro di strada che si apre stasera a Camporgiano. Gli artisti stanno arrivando in queste ore e i ragazzi del Laboratorio Teatrale stanno allestendo un vero e proprio palcoscenico nella splendida cornice della piazzetta della Fontana, sotto la Rocca Estense. Uno scenario naturale bellissimo con uno sfondo che in serata sarà pieno di luci , di colori e che , insieme ad un cielo stellato, diventerà per gli spettatori presenti un’occasione per guardare ad un futuro ricco di speranza e di emozione.



Sono ancora disponibili pochi posti poiché, a seguito delle nuove normative ministeriali entrate in vigore ieri 6 agosto, l’ingresso pur essendo gratuito, sarà pernesso solo alle persone in possesso di Green Pass o di altra certificazione similare.



Gli spettatori prenotati saranno comunque seduti per assistere alle varie performances degli artisti. Nell’ordine si esibiranno: la street band Magicabola con un breve saluto agli intervenuti. Successivamente sarà la volta dei giocolieri- acrobati della compagnia italo-francese "Soralino". Ancora la Magicaboola con il suo vasto repertorio ci porterà , con la fantasia, nelle strade di New Orleans sfoggiando brani di Jazz e blues, ed infine Luca Lombardo, mago trasformista considerato da tutti degno successore di Arturo Brachetti. presenterà lo spettacolo “ Poubelle “.



I componnenti del Laboratorio Teatrale dei Contafole ringraziano per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Camporgiano, la Pro Loco, l’Unione dei Comuni della Garfagnana, le Fondazioni Banca del Monte e Cassa di Risparmio, Lucca Promos – The lands of Giacomo Puccini, Cesvot Toscana.



Un particolare ringraziaziamento alla Confraternita di Misericordia di Camporgiano, al suo Governatore dott. Sergio Orlandi e a tutti i volontari.