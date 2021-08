Coronavirus, 10 nuovi casi di contagio in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 11 agosto 2021, 14:04

Domani giovedì 12 agosto si terrà presso Calomini nel comune di Fabbriche di Vergemoli l’evento in onore e in ricordo dell’operato del Maestro Luigi Roni, fondatore del Serchio delle Muse, sempre distintosi in vita da uno spiccato senso di appartenenza alla comunità del paese natale e al territorio della Garfagnana

mercoledì, 11 agosto 2021, 13:07

E' allarme grigliate di ferragosto nella Garfagnana e Media Valle del Serchio. Il tradizionale momento della grigliata tra amici rischia di diventare, senza le dovute precauzioni, potenzialmente pericoloso per i nostri boschi a causa del caldo record che sta investendo in questi giorni tutta la Toscana

mercoledì, 11 agosto 2021, 09:25

Alle prossime elezioni amministrative di Pieve Fosciana che si svolgeranno, Covid -19 permettendo, agli inizi di ottobre, il centrodestra correrà unito con una lista civica dove il candidato a sindaco è Iolanda Turriani

martedì, 10 agosto 2021, 18:02

La segreteria provinciale di Lucca del Nuovo Sindacato Carabinieri chiede a voce alta una rivisitazione in aumento degli organici in maniera stabile e non temporanea, tale da permettere una miglior qualità del lavoro e una maggiore serenità nel personale impegnato, soprattutto nelle località turistiche

martedì, 10 agosto 2021, 17:54

Mercoledì 18 agosto giornata ricca di eventi culturali a Castiglione di Garfagnana con visite guidate e spettacolo teatrale. Si inizia alle 17 con la visita guidata, fino alle 18, del deposito museale e della chiesa di San Michele

martedì, 10 agosto 2021, 14:48

Una combinazione particolare mette in allerta il Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano. È quella dettata, in queste settimane, dall'elevato afflusso di persone sul territorio, temperature elevatissime e assenza di piogge