Coronavirus, 15 casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 4 agosto 2021, 13:18

Sono arrivati ieri pomeriggio, al canile municipale di Pontetetto, 5 dei 61 cani sfollati dalla struttura abusiva sequestrata nel mese di maggio scorso dai carabinieri e dalla Asl nel piccolo comune della Garfagnana

mercoledì, 4 agosto 2021, 13:01

Sarà attivo da sabato, 7 agosto, il nuovo servizio di sosta per le auto ricavato nell'area dell'ex stabilimento dell'Azienda Italiana Acque srl in località Pollacce, nel comune di Careggine

mercoledì, 4 agosto 2021, 11:29

La provincia di Lucca prosegue nell'azione di 'reclutamento' di nuovi dipendenti a tempo indeterminato e lo fa aggiornando il Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023

mercoledì, 4 agosto 2021, 11:26

"Acque bianche e strade tortuose" è il titolo dell'offerta di e-bike, canyoning e trek back nel parco, all'insegna dell'avventura e del divertimento destinata a tutti, adulti e bambini

mercoledì, 4 agosto 2021, 11:23

Silent souls è un gruppo nato circa tre anni fa e composto da 4 elementi: Antonello Cretella voce chitarra e rumori, Maurizio Giangarè chitarra, Enrico Peroni basso e Roberto Andreotti batteria

martedì, 3 agosto 2021, 17:38

Con una nota, in vista del voto per le amministrative dei comuni in Garfagnana, interviene il coordinatore di 'Cambiamo!' per la Mediavalle e Garfagnana Roberto Andreotti