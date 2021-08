Coronavirus, quattro nuovi casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 19 agosto 2021, 14:11

Un biker è stato soccorso oggi dopo essere caduto sul sentiero 11, che collega Col di Favilla a Isola Santa (zona retro Corchia), in quanto non riusciva a muoversi in modo autonomo

giovedì, 19 agosto 2021, 08:22

Brutta avventura, questa notte, per un autista che è finito fuori strada con il proprio camion dopo essere stato ingannato dal navigatore ed essersi ritrovato lungo la strada che collega la Valdarni a Careggine. Foto

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:11

Giovedì 19 agosto, ore 21:00, nella Piazza Vittorio Emanuele II di Castiglione di Garfagnana, si terrà - in occasione del Concerto del Villeggiante della Filarmonica Alpina Castiglione APS – la presentazione del volume “Negli Archivi dell’Alpina. Non solo musica per banda”

mercoledì, 18 agosto 2021, 14:36

Attorno alle 14 ha iniziato ad essere ben visibile una colonna di fumo risalire da Vescherana in località Broglio del comune garfagnino. Sul posto è stata immediatamente inviata dalla protezione civile dell'Unione dei Comuni della Garfagnana una squadra via terra per valutare la situazione. Foto

mercoledì, 18 agosto 2021, 12:24

Oggi (18 agosto), in provincia di Lucca, si registrano 80 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Pieve Fosciana, 3 Coreglia Antelminelli, 1 Bagni di Lucca

martedì, 17 agosto 2021, 16:36

Il Club Alpino Italiano di Massa condanna l'azione che ha portato al danneggiamento di mezzi meccanici all'interno della cava dell'Acqua Bianca in Carcaraia nel comune di Minucciano