Covid: oggi nessun nuovo caso in Valle del Serchio

sabato, 28 agosto 2021, 13:02

Luca Dinelli, membro della Rsu Fials dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in riferimento all’obbligo vaccinale, espone le” proprie argomentazioni critiche, che sono quelle di molti lavoratori

sabato, 28 agosto 2021, 11:42

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico e rurale, che ha presentato un'interrogazione alla Regione

sabato, 28 agosto 2021, 11:38

In provincia di Lucca, oggi (28 agosto), si registrano 69 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 4 San Romano in Garfagnana, 2 Sillano-Giuncugnano, 3 Borgo a Mozzano, 1 Barga

sabato, 28 agosto 2021, 10:23

Nei prossimi giorni saranno fatti conoscere i nomi dei candidati consiglieri e il programma sicuramente nel segno della continuità

venerdì, 27 agosto 2021, 20:57

Importante manifestazione dantesca domenica 29 agosto a Fosciandora. La manifestazione si svolgerà nella affascinante scenario di Orzaglia, località rurale posta poco oltre il paese di Riana

venerdì, 27 agosto 2021, 16:12

Sabato 28 agosto alle ore 17, in via della Stazione a Camporgiano, nell'ambito delle celebrazioni per i 30 anni di vita della Fondazione della Misericordia verrà inaugurato un nuovo edificio che costituirà la nuova base logistica per le attività della protezione civile