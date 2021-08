Garfagnana



Da esercenti a... controllori: "Green pass? Regola assurda e discriminatoria"

venerdì, 6 agosto 2021, 11:55

di simone pierotti

Partita poche ore fa l’applicazione della discussa legge sul green pass, la certificazione verde che dà diritto ad accedere a determinati servizi, quali la consumazione all’interno di bar e ristoranti, oppure l’ingresso a concerti, fiere ed eventi. Un valzer normativo al quale gli esercenti sono ormai abituati da tempo e che hanno accolto, al di là delle normali critiche, con qualche dubbio, rimanendo sul “vivi e lascia vivere”.

Il nostro piccolo tour in questo primo giorno ha toccato una decina di bar e ristoranti della Valle del Serchio per capire come i commercianti potranno conciliare il loro tradizionale lavoro con quello, inedito, di controllori.

Al bar Bargiglio di Borgo a Mozzano veniamo accolti come tutte le mattine, non notiamo alcuna novità. La titolare Simona è indaffarata tra i tavoli a sanificare: “Cosa cambia da oggi? Per noi poco o niente, noi abbiamo tanto spazio all’esterno ma certamente non ho il tempo di chiedere documenti né tanto meno controllarli se qualcuno si siede all’interno. E’ la solita legge scriteriata”. Alcuni avventori ci segnalano che in un bar di Diecimo sono stati tolti i posti a sedere all’interno del locale, così evitano la problematica alla radice. In un altro bar del centro storico, ci dicono, si affideranno alla clientela, loro non chiederanno niente.

Al Bar Blue Matisse, locale frequentato da centinaia di persone tutti i giorni, sono stati messi cartelli con cui si invita solamente chi è in possesso di green pass a consumare ai tavoli della sala interna. “Faremo quanto possibile, la gente conosce le regole”.

Misure “drastiche” al bar Aurora dal Nando di piazza della Repubblica a Castelnuovo di Garfagnana, dove il titolare Stefano ha chiuso la sala interna e la sala giochi, e tolto le sedie dai tavoli nella prima stanza, utilizzando quindi la parte esterna per consumare a sedere. “Rinunciamo ad un guadagno perché costretti da regole assurde e discriminatorie del Governo. Evitiamo problematiche in anticipo, nessuno mangerà all’interno in questo modo! Io non sono certo un ufficiale dello Stato per controllare documenti, a parte che non ne avremmo il tempo materiale”.

Al bar Twitter il titolare Massimo non si scompone più di tanto: “Cosa dobbiamo fare? Non posso certamente acquistare app o programmi a mie spese, i clienti consumeranno al bancone o all’esterno, per il resto si permettono tanti comportamenti ben più rischiosi rispetto ad un esercizio pubblico!”. Alla pizzeria bar Da Maury il titolare Maurizio starà alle regole: “Da oggi chiederò il green pass a chi vorrà mangiare nella sala interna, altrimenti c’è posto fuori. Che devo fare? Credevo di essere un pizzaiolo, si imparano tanti mestieri!”.

Tutto pronto al ristorante Il Baretto nel centro storico dove la famiglia Dini è pronta con cartellonistica e app per scansionare i documenti di accesso al locale. Tolte le sedie dalla sala interna alla pasticceria bar Franco in via delle Fontane: “Da noi la mattina circolano centinaia di persone, sarebbe materialmente impossibile controllare il green pass”. Situazione differente per il Mini Bar dei fratelli Tagliasacchi in via Garibaldi che non possiede posti all’aperto. “Se la regola da seguire è quella, la seguiremo. Chiederemo il green pass per la consumazione al tavolino”. Segnaletica per la clientela al bar Ariosto nella centrale piazza Umberto I: “Non ci sono particolari problemi in questa stagione perché la gente consuma all’esterno ma cosa succederà da ottobre?”.