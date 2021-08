Garfagnana



Dal Miur finanziamento all'asilo nido di San Romano

venerdì, 6 agosto 2021, 09:45

Grazie a questo progetto importante saranno realizzati lavori di ampliamento e adeguamento funzionale della struttura e delle aree esterne del Nido Comunale "La Giostra dei Colori" per un importo complessivo di 460'000 €.



Un investimento cospicuo che permetterà di ospitare un numero maggiore di bambini e di ampliare gli spazi dedicati alle attività formative. Proprio ieri è stato pubblicato il Decreto del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca)che pubblicizza l'approvazione della graduatoria degli interventi finanziati . Una grande soddisfazione poter lavorare ad una struttura già apprezzata dalle famiglie dell'alta Garfagnana per migliorare ancora gli spazi da destinare ai più piccoli.



È stato firmato il 30 luglio 2021 il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero dell'istruzione e con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di approvazione della graduatoria per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia per le strutture localizzate nelle aree interne del paese e nelle periferie urbane.



'Complessivamente grazie al progetto Pinqua recentemente approvato dal Governo e dalla Regione Toscana ed alle misure destinate al nostro nido da questa grande opportunità l'area che ricomprende scuola primaria, scuola dell'infanzia ed asilo nido sarà collegata e resa più funzionale per un utilizzo dei bambini, delle loro famiglie e di tutta la comunità' dice Raffaella Mariani, sindaco di San Romano.



'Un riconoscimento sincero al Governo che attraverso bandi e opportunità dedicate alle aree Interne favorisce un riequilibrio di investimenti decisivi per i servizi alle famiglie in territori come nostri dove sono alte coesione sociale e qualità della vita ma sono ancora scomodi ed insufficienti nel numero alcuni fondamentali presidi dedicati ai bambini ai giovani ed alle donne".