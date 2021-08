Garfagnana



Diego Moreno da Massa Sassorosso sulle orme di Astor Piazzolla e raccontando Fred Bongusto

sabato, 21 agosto 2021, 10:07

di aldo grandi

Bello e dolcissimo l'appuntamento che ieri sera ha coinvolto e convinto gli spettatori del Bagno Bussola di Lorenzo e Giuliano Angeli e che ha rappresentato un omaggio alla memoria di Fred Bongusto, uno dei più famosi e amati cantanti del panorama musicale della canzone italiana.

Ancora una volta Franca Dini ha centrato il colpo portando in Versilia, come già aveva fatto l'anno passato alla Versiliana, Diego Moreno, questo cinquantenne artista dai natali argentini, ma dal sangue italiano e, in particolare, garfagnino essendo il suo bisnonno nato a Massa Sassorosso nel comune di Villa Collemandina né più né meno come un altro straordinario musicista argentino, quell'Astor Piazzolla cui il borgo di Sassorosso ha dedicato una piazza.

Diego Moreno e Astor Piazzolla sono due straordinari esempi di quel genio italiano che si è sparso per il mondo. Entrambi con avi sia garfagnini sia originari di Trani, in Puglia.

Diego Moreno si è sciroppato 800 chilometri in auto visto che la sera precedente si trovava nel Cilento per uno spettacolo ed è sbarcato ieri in giornata in Versilia per raccontare e cantare il suo grande maestro e amico con cui ha collaborato per vent'anni, Fred Bongusto che lui ama chiamare Buongusto poiché la caratteristica del cantante molisano era proprio quella di essere nato, all'anagrafe, come Alfredo Antonio Carlo Buongusto.

Adolfo Lippi, immancabile con il suo cappello, ha presentato l'evento.

Bravi, come sempre, Giuliano e Lorenzo Angeli che hanno scommesso sulla rinascita di un locale che, altrimenti, stava davvero perdendo ogni attrattiva e che, con loro, è stato restituito ad una bellezza naturale con spiaggia ampia e giardino meraviglioso che mancava da decenni.