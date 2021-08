Garfagnana



Doppio intervento del soccorso alpino sul Monte Forato

mercoledì, 4 agosto 2021, 18:27

La stazione di Lucca del soccorso alpino sta intervenendo sul Monte Forato per soccorrere un’escursionista originaria dell’Umbria che ha riportato un trauma alla caviglia mentre percorreva il sentiero CAI 12 che dal Monte Forato scende a Fornovolasco.



La squadra ha provveduto a stabilizzare l’infortunata e a trasportarla a valle, dove è stata presa in consegna dall’ambulanza.



Ieri il soccorso alpino è stato attivato sempre sul Monte Forato con la stazione di Querceta per un infortunio molto simile. In quella circostanza il Pegaso 3 con il tecnico di elisoccorso ha risolto in autonomia nonostante la vegetazione molto fitta.