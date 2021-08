Doppio intervento del soccorso alpino sulle Apuane

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 13 agosto 2021, 13:36

Si aggiungono ancora eventi alla ricca offerta del Parco delle Alpi Apuane per vivere l'area protetta in estate e non solo. L'obiettivo è, infatti, anche destagionalizzare allungando il calendario degli appuntamenti, almeno fino a quando, generalmente, le condizioni meteo lo consentono

venerdì, 13 agosto 2021, 11:20

In provincia di Lucca, oggi (13 agosto), si contano 83 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Fosciandora, 1 Molazzana, 1 Castiglione di Garfagnana, 3 Castelnuovo di Garfagnana, 1 Pescaglia, 1 Gallicano, 1 Coreglia Antelminelli

giovedì, 12 agosto 2021, 14:24

Con la manutenzione gentile dei corsi d’acqua, il Consorzio 1 Toscana Nord diminuisce le emissioni in atmosfera. E’ quanto emerge dal bilancio ambientale dell’Ente consortile: che è stato approvato dell’assemblea consortile, contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo in programma

giovedì, 12 agosto 2021, 13:47

Il sindaco di Gallicano, David Saisi, ha comunicato che dal 23 luglio Raffaella Rossi non è più l'assessore al bilancio del comune, avendo restituito tale delega, e l'ha ringraziata per il lavoro svolto in questi sette anni

giovedì, 12 agosto 2021, 11:45

Oggi (12 agosto), in provincia di Lucca, si registrano 90 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Piazza al Serchio, 2 Borgo a Mozzano, 1 Bagni di Lucca

giovedì, 12 agosto 2021, 10:58

I parenti potranno visitare i loro cari nelle Rsa anche ogni giorno, e per un tempo sino a 45 minuti. E’ una delle novità introdotte dalla circolare del Ministro della salute che la giunta regionale ha recepito con una delibera approvata nell'utlima seduta