Garfagnana : minucciano



Due escursionisti in difficoltà sul Pisanino: salvati in elicottero

sabato, 7 agosto 2021, 15:25

di andrea cosimini

Erano saliti sul monte Pisanino ma, sulla strada di ritorno, hanno imboccato un canalone che, solitamente, viene percorso d'inverno quando c'è il ghiaccio, così, trovando materiale instabile sotto i piedi, si sono fermati ed hanno preferito allertare i soccorsi.



Brutta avventura, oggi pomeriggio, per due escursionisti in zona Zucchi di Cardeto nel comune di Minucciano. Intorno alle 14 è stata lanciata una richiesta d'aiuto alla centrale del 118 che, prontamente, ha richiesto l'intervento dei tecnici del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Questi ultimi si sono attivati con l'elicottero 'Drago' e con un nucleo a terra, fermo in val Serenaia, mentre la squadra dei soccorritori alpini ha raggiunto a piedi la foce di Cardeto.



Il soccorso alpino, i cui tecnici sono formati e certificati per operare in zone impervie, è stato fatto allertare in corso d’opera per avere una sicurezza ulteriore nel caso le operazioni condotte dai pompieri si fossero prolungate o non avessero dato esito positivo.



Alla fine i due escursionisti sono stati recuperati sani e salvi dall'elicottero dei vigili del fuoco.