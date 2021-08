Garfagnana



E-bike, canyoning e trek back nel Parco delle Apuane

mercoledì, 4 agosto 2021, 11:26

"Acque bianche e strade tortuose" è il titolo dell'offerta di e-bike, canyoning e trek back nel parco, all'insegna dell'avventura e del divertimento destinata a tutti, adulti e bambini.

Il 19 e 31 agosto sono in programma le gite di E-bike e canyoning: l'appuntamento è fissato per le ore 8.30 presso la sede di Apu Sort Ambiente Emozioni in Via Esterna 756 di Seravezza (località Corvaia) dove verrà illustrata lo svolgimento dell'attività in programma. Alle 9,00 partenza con le le E-bike direttamente da Seravezza per raggiungere il luogo dell'escursione in torrente. L'intera attività durerà circa 6 ore. Le attrezzature per la discesa in torrente saranno fornite esclusivamente da Apu. I partecipanti dovranno portasi: il costume da bagno, un paio di scarpe sportive da ginnastica o running con suola in gomma, l'asciugamano e un ricambio asciutto da indossare all'uscita del torrente. Obbligatorio il caschetto da bicicletta personale (per chi non lo avesse verrà fornito dall'organizzazione), pantaloncini da ciclista, uno zainetto per l'acqua e la merenda.

L'11 e 25 agosto sono in programma, invece, le Trek and Back: salita a piedi per poi ridiscendere sulla strada asfaltata con le Back (monopattini in fibra di carbonio trasportabili con un confortevole zainetto). L'appuntamento è sempre fissato per le ore 8.30 presso la sede di Apu Sort Ambiente Emozioni in Via Esterna 756 di Seravezza (località Corvaia).

Per queste escursioni è necessario abbigliamento da trekking: zaino, scarponi da escursionismo, giacca e cappello, pantaloni lunghi e, anche in questo caso, d'obbligo il caschetto.

Il costo per ogni escursione è di 10 euro a partecipante per il noleggio dell'attrezzatura.

Le iscrizione potranno essere accettate per un numero massimo di otto partecipanti per gita, dovranno pervenire via mail compilando una scheda di iscrizione al seguente indirizzo di posta elettronica guide.parcoapuane@gmail.it o info@apusportambientemozioni.it

Servizio informazioni guide Parco +39 366 3400187 o Marco +39 339 7046571