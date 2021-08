Garfagnana : pieve fosciana



Elezioni, Angelini presenta la squadra: "Grande continuità con il lavoro svolto"

lunedì, 23 agosto 2021, 19:02

Dopo che nelle settimane passate il sindaco uscente Francesco Angelini aveva annunciato la disponibilità ad essere nuovamente candidato, nel fine settimana scorsa la lista alla quale fa riferimento “Unione Democratica di Pieve Fosciana” ha ufficialmente inaugurato la sede elettorale nella centralissima Via San Giovanni all’angolo con Via Guglielmo Marconi dando così il via ufficiale alla campagna per le elezioni amministrative. Presenti tutte le candidate e i candidati.

Come preannunciato quattro donne e sei uomini: Claudio Bertucci, Luciano Angelini, Andrea Bechelli, Bruno Bertoncini, Valentina Manetti, Cristina Grilli, Stefano Angelini, Angelo Bertolini, Serena Biagioni e Annarita Fiori.

Spiega il candidato sindaco Francesco Angelini: “Praticamente 7/10 dei candidati provengono direttamente dall’amministrazione uscente. Quindi grande continuità con il lavoro svolto nel recente passato che ha dato risultati eclatanti in ogni settore. Molte le opere realizzate. Altrettanto quelle già esecutive e coperte da finanziamenti che stanno partendo. Quello che ci dà più grande soddisfazione è aver reso il comune e tutto quanto è pubblico a disposizione di tutti, così da essere più vicino alle esigenze dei cittadini e gli stessi più partecipi alla “cosa” pubblica”.

“Aver coinvolto gruppi e associazioni che svolgono con continuità le proprie attività ha significato una importante ricaduta positiva sociale, culturale, ludico ricreativa ed economica sulla nostra comunità”.

“A questo gruppo si sono aggiunte tre giovani donne facenti parte del mondo del volontariato che sicuramente aggiungeranno forze nuove, competenze e disponibilità all’ascolto e al fare. Nella sede elettorale i candidati stanno raccogliendo le firme a sostegno della loro lista. Coloro che desiderino sottoscrivere potranno farlo portando con sé un documento di riconoscimento".