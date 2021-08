Garfagnana



Elezioni in Garfagnana, Cambiamo: "Non parteciperemo, ma faremo il tifo per centrodestra"

martedì, 3 agosto 2021, 17:38

"A Pieve Fosciana e Piazza al Serchio faremo il tifo per i candidati di centrodestra, ma non parteciperemo attivamente". Con una nota, in vista del voto per le amministrative dei comuni in Garfagnana, interviene il coordinatore di 'Cambiamo!' per la Mediavalle e Garfagnana Roberto Andreotti.



"Preferiamo fare poche cose ma fatte bene e condivise da quanti più alleati possibili - ha esordito Andreotti -. In Provincia di Lucca si voterà in cinque comuni, tanti per un nuovo partito come "Cambiamo!" nato da 18 mesi e nell'ultime settimane divenuto "Coraggio Italia" con molte indicazioni ancora da recepire. Per questo abbiamo deciso, laddove il compito si è dimostrato più impegnativo per approccio e sviluppo strategico, di scartare qualche elezione, e concentrarci da subito sul 2022, dove avremo al voto anche Lucca e Bagni di Lucca, mio comune di residenza".



"Siamo nel centrodestra e sosteniamo a gran voce quei candidati che nel corso dei mesi si sono palesati - ha affermato -, anche semplicemente informandoci sullo stato dei lavori, su tutti Seravezza con Elena Luisi e Bagni di Lucca con Claudio Gemignani. Sul resto la voglia di aggregare è stata abbastanza labile, vedi Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Altopascio e per ultimo il commissariato Massarosa, comune buttato alle ortiche proprio dallo stesso centrodestra".



"Non vogliamo entrare in situazioni interne ad altri partiti - ha concluso Andreotti -, ma dobbiamo sottolineare nostro malgrado, che in questi mesi nessuno ci ha più informato su iniziative o candidature. Per noi, sicuramente un netto passo indietro, nonostante le rassicuranti parole di molti dirigenti in segno di unità e collaborazione. Per questo a due mesi dal voto, abbiamo deciso di non partecipare attivamente a queste amministrative, dando priorità ad altro. Abbiamo un partito da costruire e sfide importanti dove vorremmo essere protagonisti. Noi di Cambiamo! non presenteremo volutamente nessuna lista alternativa in Garfagnana, faremo dalla tribuna il tifo per i candidati di centrodestra, qualora si dovessero palesare, perché "il voglio tutto io", molte volte non porta da nessuna parte".