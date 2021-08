Garfagnana



Escursionista caduto sul Monte Forato: si alza Pegaso

domenica, 22 agosto 2021, 12:10

La stazione del soccorso alpino di Querceta è stata riattivata stamattina, dopo l'intervento sul ciclista colto da malore, per un escursionista caduto sul Monte Forato nella parte terminale della via ferrata. Pegaso 3 si è diretto sul posto e ha provveduto ad imbarcare un tecnico al campo sportivo di Retignano. Intervento in corso. Anche la squadra di Lucca è pronta in standby alla base di Ortomurato per eventuale appoggio.



L’infortunato, un versiliese di 59 anni, è caduto in una zona alberata all’attacco della ferrata Salvadori. Il recupero tramite elicottero è supportato da terra dai tecnici che provvederanno ad aprire un varco nella vegetazione per consentire il verricellamento del ferito.