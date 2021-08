Garfagnana



Escursionista in difficoltà sulle Apuane: scattano i soccorsi

martedì, 24 agosto 2021, 21:25

La stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico sta dirigendosi con i propri tecnici verso il monte Cavallo, sulle Alpi Apuane, dove un ragazzo olandese, geolocalizzato dal software in dotazione al CNSAS, si trova in difficoltà in un canale tra la foce del monte Cavallo e il versante opposto al canal Cambron. Si trova sotto la vetta del Cavallo e si è perso in una traccia di sentiero in questo canale, ripido e impervio. L’escursionista è ben equipaggiato e sta bene.