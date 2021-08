Garfagnana : gallicano



Extracomunitario colpisce ancora: presa di mira una signora fuori dal supermercato

domenica, 15 agosto 2021, 09:00

di daniele venturini

Dopo soli 45 giorni, si è verificato un nuovo episodio sempre nel parcheggio del supermercato Carrefour, in centro Gallicano, che vede protagonista lo stesso extracomunitario e una signora che si era recata a fare la spesa.



Ieri mattina (sabato), verso le 11.30, una donna che aveva da poco fatto la spesa e la stava caricando in auto, è stata avvicina da un extracomunitario, che le ha chiesto l'elemosina. La signora non ha acconsentito e l'uomo ha così cominciato a gesticolare e gettare varie monete che teneva in mano contro l'auto della donna. La signora, spaventata da questo gesto inconsulto, è rientrata nel supermercato. Poco dopo, è uscita in compagnia di altre persone, e si è diretta all'auto. L'extracomunitario le si è avvicinato nuovamente in evidente stato di agitazione. Le persone presenti hanno detto al cittadino straniero di calmarsi o avrebbero chiamato i carabinieri. Neppure questo è servito. Anzi, a questo punto l'extracomunitario ha colpito l'auto della donna con un pugno.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallicano, che stanno provvedendo ad effettuare le indagini del caso. Gli esiti verranno comunicati alla procura della repubblica di Lucca.