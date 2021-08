Garfagnana



Fabbriche, scuola d'infanzia mantenuta a tempo pieno. I genitori: "Battaglia vinta"

domenica, 15 agosto 2021, 15:37

Importanti novità per quanto riguarda la scuola dell'infanzia di Fabbriche di Vallico: ad annunciarle, nel giorno di ferragosto, i rappresentanti di classe a nome di tutti i genitori.



"Siamo orgogliosi della battaglia che abbiamo fatto come genitori - esordiscono -. Finalmente, dopo gran parte dell'estate col fiato sospeso, ci è arrivata la bella notizia che la sezione dell'infanzia di Fabbriche verrà mantenuta a tempo pieno quindi dalle 8 alle 16 e con insegnanti dell'organico, non con insegnanti 'tappabuchi' come quelli covid".

"Si ringraziano per il sostegno - sottolineano i genitori - tutta la popolazione che ci ha sempre supportato, i consiglieri regionali Puppa e Fantozzi che ci hanno dato una grossa mano a farci sentire in questa dura battaglia. Un ringraziamento va a preside Alessandra Mancuso e sindaco Giannini per l'impegno che hanno dimostrato nel chiedere insieme ai genitori che fosse mantenuta la nostra sezione".



"Ora - concludono - tocca a chi di dovere fare il possibile per mantenere alto il livello della nostra scuola, per fare si che venga conosciuta anche dai paesi limitrofi, e poter scongiurare una nuova ricaduta nella possibile chiusura".