Garfagnana



Ferragosto, riapre il museo etnografico di San Pellegrino in Alpe

sabato, 14 agosto 2021, 11:51

Domani, domenica 15 agosto finalmente il museo etnografico Don Luigi Pellegrini di San Pellegrino in Alpe riaprirà dopo i lavori di messa in sicurezza: ad annunciarlo il comune di Castiglione di Garfagnana e la provincia di Lucca.

Una riapertura rimandata di quindici giorni, dopo quella annunciata del primo agosto durante il cambio della croce: in questi 15 giorni i due enti sono stati in stretto contatto per arrivare finalmente alla tanto attesa riapertura, un traguardo importate che deve essere un punto di partenza per dare finalmente una continuità a un gioiello unico in Italia, come sottolinea l’amministrazione di Castiglione.

Da domenica 15 agosto sarà possibile visitare il museo di San Pellegrino in Alpe nei seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.