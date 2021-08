Garfagnana



'Gallicano in copertina': ospite Andrea Scanzi

venerdì, 6 agosto 2021, 13:55

'Gallicano in copertina' è una iniziativa che prende le mosse da un desiderio condiviso di ripartenza, dopo l’emergenza sanitaria che ha segnato e sta segnando la vita di ognuno di noi.

Il comune di Gallicano, in collaborazione con la biblioteca comunale, presenta una iniziativa estiva che mette insieme costume e cultura, all’insegna della parola e dello scambio.

Una breve serie di incontri d’autore, volta per volta modellati sulla singola figura, in modo da valorizzarne la biografia, consentiranno agli spettatori la possibilità di ascoltare dal vivo la voce dei principali protagonisti del dibattito pubblico.

Gli ospiti, attraverso la loro testimonianza legata alla vita professionale e ai ricordi privati, racconteranno così il nostro paese in una inedita narrazione fatta di memoria e di immagini dove ognuno, come auspicio degli organizzatori, potrà riconoscere una parte di sé.

Il 12 agosto, nella suggestiva Piazza Caponnetto alle ore 21, impreziosirà questa rassegna l’incontro con Andrea Scanzi, giornalista, saggista e opinionista televisivo che ha appena vinto il premio “ Personalità della Cultura, del Giornalismo e dello spettacolo” promosso nel contesto internazionale Jema.

Scanzi, intervistato dall’autore Rai Vittorio Castelnuovo, che vanta collaborazioni con i più noti programmi culturali e attualmente conduce su Rai Play il programma “Playbooks”, parlerà della sua vita professionale e di numerosi temi di attualità. Il vice direttore del Fatto Quotidiano risponderà anche a domande poste dal pubblico.

L'iniziativa "Gallicano in copertina" si terrà in Piazzetta San Giovanni, ad eccezione dell'incontro con Andrea Scanzi che si terrà in Piazza Caponnetto.

Per la serata con Andrea Scanzi, completamente gratuita, servono green pass e prenotazione obbligatori:

+39 333 611 4806