Garfagnana



Gallicano, l'opposizione: "Ordinanza sull'accattonaggio inefficace e non risolutiva"

sabato, 21 agosto 2021, 21:21

IL gruppo di opposizione di Gallicano torna all'attacco dell'amministrazione comunale in merito all'ordinanza anti-accattonaggio a seguito di alcuni episodi che sono avvenuti nel parcheggio antistante il supermercato "Carrefour".

"Avevamo contestato tale ordinanza - spiega il gruppo -, non per una questione ideologica, bensì perché oltre ad essere incostituzionale non sarebbe stata risolutiva al "problema". Evidentemente, per un'amministrazione comunale, è così difficile occuparsi di questo ragazzo, ma vorremmo indicare che potrebbero affidarlo alle strutture competenti come la questura di Lucca e/o l'Azienda Sanitaria Locale (ASL)".

"Ancora una volta - conclude -, ci troviamo di fronte un'amministrazione che fa tanti proclami senza risolvere concretamente i problemi".