Gallicano, rimpasto di giunta: entra Simonini, esce Rossi

giovedì, 12 agosto 2021, 13:47

di daniele venturini

Il sindaco di Gallicano, David Saisi, ha comunicato che dal 23 luglio Raffaella Rossi non è più l'assessore al bilancio del comune, avendo restituito tale delega, e l'ha ringraziata per il lavoro svolto in questi sette anni.



Saisi ha affermato: "Abbiamo trovato un comune disastrato e lo abbiamo trasformato in un comune virtuoso" Poi ha precisato: "Raffaella rimane consigliere comunale." Il sindaco ha informato quindi di aver ritenuto opportuno, da subito, riprendere in mano la delega al bilancio e provvedere ad allargare la giunta a un altro componente di 'Gallicano C'è'.

"Nel rispetto della volontà elettorale e delle scelte dei gallicanesi - ha spiegato David Saisi - abbiamo deciso di trovare una soluzione all'interno del nostro gruppo, senza ricorrere alla nomina di un assessore esterno". E ha proseguito: "Ho atteso che la diretta interessata sciogliesse la riserva sull'incarico propostole per effettuare una comunicazione congiunta".



Entra pertanto all'interno della giunta, con delega alla scuola, Silvia Simonini, che già se ne occupava come consigliere.



Il primo cittadino ha concluso il suo intervento ringraziando Simonini per aver accettato e le ha augurato buon lavoro.