Giovani e lavoro: sei tirocinanti ricevuti a Palazzo Ducale

martedì, 3 agosto 2021, 17:38

Con una nota, in vista del voto per le amministrative dei comuni in Garfagnana, interviene il coordinatore di 'Cambiamo!' per la Mediavalle e Garfagnana Roberto Andreotti

martedì, 3 agosto 2021, 14:05

In Valle del Serchio sono 112 i nuovi casi positivi da martedì 27 luglio a lunedì 2 agosto, di cui 69 (pari al 61%) hanno meno di 35 anni

martedì, 3 agosto 2021, 13:46

CTT Nord e le Prefetture di Livorno, Lucca, Pisa e Massa Carrara lanciano la campagna “Non abbassiamo la guardia contro il Covid”, diretta a sensibilizzare i passeggeri degli autobus a tenere comportamenti rispettosi delle regole anti-pandemia

martedì, 3 agosto 2021, 13:43

Venerdì 6 agosto a Castelnuovo Garfagnana (Piazza Ariosto, ore 18.30) - sotto la rocca che ha ospitato il poeta, governatore della regione dal 1522 al 1525 - comincia la spettacolarizzazione in 4 giornate dell'Orlando Furioso curata da Consuelo Barilari per questa prima edizione del Graal Cult Fest, in vista del...

martedì, 3 agosto 2021, 13:17

Il sindaco uscente di Pieve Fosciana, Francesco Angelini, già da tempo ha annunciato la propria ricandidatura per un terzo mandato e oggi ne parla più diffusamente

martedì, 3 agosto 2021, 12:57

Elisa Montemagni ed Elena Meini, consiglieri regionali della Lega, intervengono in merito all'annosa criticità degli attacchi di lupi in Garfagnana