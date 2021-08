Garfagnana : san romano in garfagnana



Gli Alpaca al centro estivo: un incontro davvero... speciale

mercoledì, 11 agosto 2021, 18:08

I partecipanti ai centri estivi 2021 organizzati dal comune di San Romano in Garfagnana - 3 anni/12 anni - e i piccoli utenti del nido d’infanzia comunale “La Giostra dei Colori“ hanno ricevuto una visita davvero speciale.

A conclusione di un percorso iniziato, per i partecipanti al centro estivo il 5 luglio e per i bambini/e del nido d’infanzia comunale quale conclusione dell’anno educativo 2020/2021, grazie alla disponibilità e collaborazione di Pelliccioni Marazzini Clara dell’Azienda Agricola “Residenza Amola“ di San Romano in Garfagnana, Sammy e Sansone hanno fatto loro visita.

Molto lo stupore dei bambini e bambine del nido d’infanzia che si sono trovati del giardino della struttura gli Alpaca; nonostante le grida di gioia dei bambini, Sammy e Sansone si sono prestati a foto e ricevere da mangiare direttamente dalle mani dei bambini stupiti da questa sorpresa inaspettata.

Anche con i ragazzi del centro estivo, Sammy e Sansone hanno dimostrato tutta la loro affettuosità verso i bambini, prestandosi a foto ricordo ed ha ricevere il loro cibo preferito. Un’esperienza unica che si inserisce nella programmazione didattica predisposta dall’ufficio scuola dell’Ente.

Doveroso è il ringraziamento all’Azienda Agricola “Residenza Amola“ per aver reso possibile questi incontri ed aver permesso un’esperienza unica per gli utenti delle attività organizzate dal Comune di San Romano in Garfagnana.