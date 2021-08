'Graal Cult Fest': rinviato il concerto a Piazza al Serchio

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 7 agosto 2021, 18:30

I Cobas ritengono assolutamente inaccettabile l'obbligo vaccinale per il personale scolastico con una sanzione la cui rapidità non è stata usata neanche per il personale sanitario

sabato, 7 agosto 2021, 15:25

Brutta avventura, oggi pomeriggio, per due escursionisti in difficoltà sul monte Pisanino, recuperati in zona Zucchi di Cardeto, nel comune di Minucciano

sabato, 7 agosto 2021, 14:15

Sono 36 gli interventi di recupero e promozione di edifici culturali di pregio e grande valore storico finanziati attraverso il bando ‘Città murate’, fortemente voluto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani fino da quando rivestiva l’incarico di presidente del consiglio regionale

sabato, 7 agosto 2021, 12:29

Cerimonia di intitolazione della piazza al maestro Luigi Roni giovedì 12 agosto alle 19.30 presso Calomini, nel comune di Fabbriche di Vergemoli

sabato, 7 agosto 2021, 11:52

Fervono gli ultimi preparativi per una serata di grande fascino e magia per tutti, grandi e piccini quale è, da sempre, Spettacolando - rassegna internazionale di teatro di strada che si apre stasera a Camporgiano

sabato, 7 agosto 2021, 11:48

In provincia di Lucca, oggi (7 agosto), si registrano 94 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Fosciandora, 1 Sillano-Giuncugnano, 4 Borgo a Mozzano, 3 Coreglia Antelminelli, 2 Bagni di Lucca, 2 Castelnuovo di Garfagnana