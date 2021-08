Garfagnana



Grande serata a Camporgiano con 'Spettacolando'

domenica, 8 agosto 2021, 20:43

Un successo incredibile ieri sera degli artisti di strada a Camporgiano. La splendida piazza era piena di spettatori, distanziati tutti secondo la normativa anti Covid-19 in atto, che hanno apprezzato applaudendo in continuazione e rimanendo inchiodati alla sedia per oltre le due ore di spettacolo. Fin dal pomeriggio le prenotazioni avevano il tutto esaurito e gli organizzatori dovevano rispondere negativamente alle persone che telefonavano da tutta la Garfagnana per prenotare. Del resto Spettacolando rimane l’unica iniziativa del genere nella provincia di Lucca , investe sulla cultura teatrale, punta sull'innovazione e, nel panorama attuale della produzione teatrale, offre una grande ricchezza agli spettatori perché , sotto varie forme, permette di valorizzare anche il teatro non convenzionale. Si distingue perciò da tutte le altre manifestazioni in quanto attrae gli spettatori non soltanto per i diversi linguaggi teatrali che presenta, ma perché mette a disposizione di tutti gli strumenti per avvicinare al teatro il vasto pubblico . Ed anche quest’anno lo spettacolo è stato affascinante e magico come sempre:



- Il duo della compagnia Soralino, sempre complici e buffi , hanno presentato lo spettacolo INBOX e, con dei semplici scatoloni hanno incantato grandi e piccini. Si pensi che questa lo performance è stata rappresentata ben 350 volte praticamente in tutti o quasi i paesi del mondo;



- Luca Lombardo ha strabiliato il pubblico con i suoi repentini cambi di abito ed è passato con indifferenza, macon grande professionalità dal clochard a “Mary Poppins“ allo “Spazzacamino”, a “Peter Pan“ tanto che quando è uscito travestito da “ET” un fragoroso applauso ha riempito una piazza entusiasta.



- Infine le note della street band Magicaboola hanno rallegrato ancor di più una serata all’insegna del buonumore e della simpatia.



I componenti tutti del Laboratorio teatrale dei Contafole ringraziando gli sponsor e gli spettatori per la presenza hanno voluto citare l’ultimo verso dell’Inferno Dantesco "...e quindi uscimmo a riveder le stelle“ perché anche soltanto osservando il bel cielo stellato che ieri sera era sopra Spettacolando, poteva essere questa un’ occasione per guardare al futuro con speranza ed emozione.