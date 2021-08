Garfagnana



“Green pass? Norma discriminatoria, siamo baristi non controllori”

lunedì, 2 agosto 2021, 15:10

di simone pierotti

Da venerdì 6 agosto entrerà in vigore l’obbligo di esibire il green pass per accedere in determinate tipologie di attività commerciali, per esempio per consumare pasti all’interno di bar e ristoranti. Il provvedimento, inevitabilmente, sta suscitando molte polemiche ma il conto alla rovescia è giunto quasi al termine. Nettamente contrari gli esercenti con cui abbiamo parlato: il green pass viene visto come una nuova imposizione a baristi e ristoratori che non possono fungere il ruolo di controllori.

“Sono letteralmente infuriato – sostiene Stefano Pioli del bar Dal Nando di Castelnuovo – perché è una norma inutile, inefficiente e discriminatoria che non ha senso e logica. Ho letto di test effettuati, nel corso di spettacoli ad ingresso limitato ed è venuto fuori che anche se tutti avevano green card, diversi erano i casi di positività tra la gente. Lavorativamente parlando il green pass è insostenibile perché in un bar entrano centinaia di persone tutto il giorno. Non posso mettermi a fare il controllore e non ho le competenze e il tempo per controllare documenti, verificando quali sono veri e quali falsi; ovviamente non posso assumere una persona per questa mansione. Non è fattibile per bar e ristoranti, per eventi a numero chiuso è diversa la cosa. Per aziende che da oltre un anno vanno avanti a singhiozzo sarebbe un ulteriore duro colpo”.

Valentino Venturelli del Little Bar: “Se c’è una legge dobbiamo adeguarci ma tutte le normative che già seguivamo a cosa servono? Rispettiamo il distanziamento di due metri tra i tavoli e di uno tra commensali, la capienza di un terzo, i protocolli “conviventi si o no” al chiuso studiati dagli esperti, a cosa serve tutto ciò?”.

Complicato far rispettare le regole dagli esercenti, secondo Maurizio Lemmi, che gestisce il bar pizzeria Da Maury: “Io lavoro da solo e non capisco, pertanto, come possa materialmente riuscire a controllare tutti gli accessi chiedendo i documenti, non sono mica una forza dell’ordine! Sarebbe bene che l’onere del controllo non spettasse al gestore del locale, non è giusto né possibile”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Pietro Allegretti del bar Blue Matisse di Borgo a Mozzano: “Ci mancava giusto il green pass per completare questo marasma! Ciascuno deve fare ciò che si sente di fare, fare il vaccino o meno perché siamo in un paese libero. Il green pass in teoria avrebbe una logica ma come è possibile applicare la legge? Sarà un caos! In teoria io dovrei mettere un dipendente a gestire gli ingressi, mi sembra essere tornati ai tempi in cui fu messo il divieto di fumo”.