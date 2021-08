Garfagnana



GrIG: "Altre infrastrutture sciistiche sull’Appennino sono prive di senso"

lunedì, 23 agosto 2021, 08:37

Il GrIG, Gruppo d'Intervento Giuridico, per voce di Stefano Deliperi, si esprime in merito alla realizzazione di altre infrastrutture sciistiche sull'Appennino.

"No, non pare proprio che si stia vivendo una nuova piccola era glaciale - esordisce -. Nevica sempre meno e la neve dura di meno (ormai nemmeno 60 giorni di innevamento all'anno) anche sull'Appennino Tosco-Emiliano come nel resto delle zone montane italiane, gli operatori del turismo invernale sono in crisi, quando non falliscono, eppure si continua a chiedere a gran voce e a finanziare altre infrastrutture per gli sport invernali".

"E' il caso della nuova funivia fra la Doganaccia e il Corno alle Scale - incalza -, insieme ad altre strutture, fra Croce Arcana e il Lago Scaffaiolo, in Comune di Abetone Cutigliano (PT), progetto predisposto recentemente con 7 milioni di euro di fondi pubblici di finanziamento. L'intenzione è quella di collegare gli impianti toscani e quelli del versante emiliano, con ampio ricorso all'innevamento artificiale (basato su sostanze chimiche e grande emungimento idrico, piuttosto inquinante)".

"L'Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) - spiega - ha, quindi, inoltrato (23 agoasto 2021) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti finalizzata a evitare ennesimi scempi ambientali. Coinvolti i Ministeri della Cultura e della Transizione Ecologica, la Regione Toscana, La Provincia di Pistoia, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze".

"L'intera area montana - afferma GriG - è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), rientra nel sito di importanza comunitaria-zona speciale di conservazione (S.I.C.- Z.S.C.) "Monte Spigolino – Monte Gennaio", ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali. Tali tipologie progettuali sono, inoltre, sottoposte a preventivo e vincolante procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (decreto legislativo n. 152/2004 e s.m.i., allegato IV alla parte II)".

"Il GrIG - conclude - auspica maggiore attenzione per la salvaguardia degli ambienti montani e, finalmente, un po' di buon senso nella gestione dei soldi pubblici".