Garfagnana



Grosso camion finisce fuori strada nella notte

giovedì, 19 agosto 2021, 08:22

di andrea cosimini

Ha sbagliato strada, ingannato dal navigatore, e, partendo da Torrite, si è ritrovato con il suo grosso camion, lungo la strada che collega la Valdarni a Careggine. Poco dopo l'abitato di Colle, in direzione Castelnuovo, è uscito fuori strada con il rimorchio sospeso in aria e sotto un vuoto di quasi sei metri.



Brutta avventura, questa notte, per un autista che guidava un automezzo carico di pellet. Subito sono giunti sul posto i vigili del fuoco della stazione di Castelnuovo di Garfagnana e i carabinieri del comando locale. I pompieri, con l'ausilio di un autogru dell'unità intervenuta a rinforzo dalla centrale di Lucca, hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a rimetterlo in carreggiata. Gli operatori hanno dovuto svitare il guard-rail che si era incastrato con il rimorchio, facendo attenzione perché il carico del camion era di circa 250 quintali.



Il mezzo pesante è rimasto fermo perché, con questa manovra, si è rotto l'impianto pneumatico frenante e potrebbe essere pericoloso rimetterlo in moto, se non visto prima da un meccanico che dia il nulla osta per poter scendere verso il capoluogo. Intervenuti sul posto anche gli operai della provincia.



Un episodio fortunatamente a lieto fine, ma che pone ancora una volta il problema di una segnaletica migliore che possa scongiurare il ripetersi di simili incidenti in futuro.